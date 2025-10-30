Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Швейцария присоединилась к некоторым мерам из 18-го пакета санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 11:49
    Швейцария присоединилась к некоторым мерам из 18-го пакета санкций ЕС против РФ

    Власти Швейцарии приняли решение ввести серию дополнительных мер в отношении РФ, аналогичных тем, которые были представлены в 18-м санкционном пакете ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается на сайте правительства страны.

    "Федеральный совет 29 октября решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций Евросоюза против России, а также дополнительные меры против Беларуси", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что новые меры будут сфокусированы на торговле товарами, финансовом и энергетическом секторах.

    Швейцарские санкции вступают в силу 30 октября.

    В рамках новых мер Берн ужесточит ограничения на экспорт товаров, которые могут укрепить российскую промышленность и способствовать военному и технологическому развитию. Также власти трансформировали существующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями с 23 российскими банками в полный запрет транзакций и добавили в этот список еще 22 банка.

    Вместе с тем Швейцария запрещает импорт продуктов нефтепереработки, полученных из российской сырой нефти, в третьи страны (за исключением Канады, Норвегии, Великобритании и США). Страна также вводит запрет на транзакции по "Северному потоку" и "Северному потоку 2".

    Швейцария приняла некоторые меры из 18-го пакета летом этого года, тогда власти страны внесли в санкционные списки 14 физических и 41 юридическое лицо. Также под санкции попали 105 судов из третьих стран, власти ввели более строгий экспортный контроль для 26 организаций и снизили потолок цен на нефть из РФ.

    Совет ЕС принял 18-й пакет санкций в отношении РФ в июле этого года.

    Швейцария санкции РФ российско-украинская война Евросоюз

    Последние новости

    12:20

    Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страны

    Бизнес
    12:18

    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    12:14

    Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в Газе

    Внешняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    Внутренняя политика
    12:11
    Фото

    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Инфраструктура
    12:02

    В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации

    Здоровье
    11:59

    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Финансы
    11:58

    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    В регионе
    11:56

    AZPROMO запускает франчайзинговые проекты для азербайджанских брендов

    Бизнес
    Лента новостей