Швейцария присоединилась к некоторым мерам из 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Власти Швейцарии приняли решение ввести серию дополнительных мер в отношении РФ, аналогичных тем, которые были представлены в 18-м санкционном пакете ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Федеральный совет 29 октября решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций Евросоюза против России, а также дополнительные меры против Беларуси", - говорится в заявлении.

Отмечается, что новые меры будут сфокусированы на торговле товарами, финансовом и энергетическом секторах.

Швейцарские санкции вступают в силу 30 октября.

В рамках новых мер Берн ужесточит ограничения на экспорт товаров, которые могут укрепить российскую промышленность и способствовать военному и технологическому развитию. Также власти трансформировали существующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями с 23 российскими банками в полный запрет транзакций и добавили в этот список еще 22 банка.

Вместе с тем Швейцария запрещает импорт продуктов нефтепереработки, полученных из российской сырой нефти, в третьи страны (за исключением Канады, Норвегии, Великобритании и США). Страна также вводит запрет на транзакции по "Северному потоку" и "Северному потоку 2".

Швейцария приняла некоторые меры из 18-го пакета летом этого года, тогда власти страны внесли в санкционные списки 14 физических и 41 юридическое лицо. Также под санкции попали 105 судов из третьих стран, власти ввели более строгий экспортный контроль для 26 организаций и снизили потолок цен на нефть из РФ.

Совет ЕС принял 18-й пакет санкций в отношении РФ в июле этого года.