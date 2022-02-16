Швейцария отменит с 17 февраля большинство ограничений в связи с пандемией

Швейцария отменит с 17 февраля большинство социальных ограничений, ранее введенных в связи с распространением коронавируса.

Швейцария отменит с 17 февраля большинство социальных ограничений, ранее введенных в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report, об этом в среду сообщило правительство страны.

Так, ношение масок и наличие COVID-сертификатов больше не потребуется для посещения магазинов, ресторанов, культурных заведений и другие общественных мест. Также станут недействительными требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома.

Средства защиты органов дыхания все же еще надевать до конца марта при пользовании общественным транспортам и во время посещения медучреждений. Сдавшие положительный тест на коронавирус по-прежнему должны соблюдать карантин.