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Швейцария отменит с 17 февраля большинство ограничений в связи с пандемией

Швейцария отменит с 17 февраля большинство ограничений в связи с пандемией Швейцария отменит с 17 февраля большинство социальных ограничений, ранее введенных в связи с распространением коронавируса.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 17:59
Швейцария отменит с 17 февраля большинство ограничений в связи с пандемией

Швейцария отменит с 17 февраля большинство социальных ограничений, ранее введенных в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report, об этом в среду сообщило правительство страны.

Так, ношение масок и наличие COVID-сертификатов больше не потребуется для посещения магазинов, ресторанов, культурных заведений и другие общественных мест. Также станут недействительными требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома.

Средства защиты органов дыхания все же еще надевать до конца марта при пользовании общественным транспортам и во время посещения медучреждений. Сдавшие положительный тест на коронавирус по-прежнему должны соблюдать карантин.

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