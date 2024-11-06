Швейцария официально вводит запрет на ношение бурки с 2025 года

Швейцария официально введет запрет на ношение в общественных местах бурки и других видов мусульманской одежды, закрывающих лицо, с 1 января 2025 года.

Швейцария официально введет запрет на ношение в общественных местах бурки и других видов мусульманской одежды, закрывающих лицо, с 1 января 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, о своем решении правительство Швейцарии объявило сегодня.

Запрет был принят на референдуме в 2021 году с небольшим перевесом голосов и вызвал бурную критику со стороны мусульманских ассоциаций.

Инициатором запрета выступила та же группа, которая в 2009 году добилась запрета на строительство новых минаретов в Швейцарии. Несмотря на нейтралитет страны, вопросы, связанные с Исламом и интеграцией мусульман, остаются острыми и вызывают бурные дебаты в обществе.

Согласно заявлению Федерального совета, нарушителям запрета грозит штраф до 1000 швейцарских франков> (около $1144). Однако запрет не распространяется на самолеты, дипломатические и консульские помещения, а также места проведения религиозных обрядов.

Кроме того, закрывать лицо разрешается по причинам, связанным со здоровьем и безопасностью, местными обычаями или погодными условиями. Также допускается ношение масок в художественных, развлекательных целях и в рекламе.