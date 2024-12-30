Швейцария назначена председателем ОБСЕ на 2026 год

В 2026 году Швейцария станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В 2026 году Швейцария станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Согласно информации, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и туризма Мальты Ян Борг сегодня объявил о выборе Швейцарии на пост председателя ОБСЕ в 2026 году.

“Я поздравляю Швейцарию, продемонстрировавшую сильное лидерство и принявшую на себя председательство в 2026 году. Принятие Швейцарией этой роли является важным шагом вперед, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества в качестве членов Тройки с 1 января 2025 года", - приводятся слова Борга.