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Швейцария готовит своих граждан к энергетическому кризису

Швейцария готовит своих граждан к энергетическому кризису Власти Швейцарии заявили, что стране ближайшей зимой может не хватить мощностей для обеспечения всех потребителей электричеством.
Другие страны
18 октября 2021 г. 03:58
Швейцария готовит своих граждан к энергетическому кризису

Власти Швейцарии заявили, что стране ближайшей зимой может не хватить мощностей для обеспечения всех потребителей электричеством.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает NZZ am Sonntag.

В частности, правительство планирует разослать уведомления организациям, чтобы они были готовы снизить потребление в случае перебоев с электричеством. Если хотя бы одна из крупных электростанций выйдет из строя, страна может быть обесточена на два дня, отмечает издание, так как у Швейцарии нет допуска на рынок электроэнергии в Европе.

В такой ситуации жителей страны попросят экономить энергию, в том числе могут запретить использовать бассейны, кондиционеры и эскалаторы.

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