    Швейцария до 2036 года намерена выделить Украине еще порядка $6,4 млрд

    Швейцария до 2036 года намерена выделить Украине еще 5 млрд франков (около $6,4 млрд).

    Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания RTS со ссылкой на заявление Секретариата по экономике конфедерации.

    "Швейцария намерена и впредь играть важную роль в поддержке Украины. Поэтому правительство решило взять на себя долгосрочные обязательства по восстановлению страны… На эти цели в период с 2025 по 2036 год выделено 5 млрд франков", - сообщается в заявлении.

    До 2028 года планируется выделить 1,5 млрд франков, из которых 342,25 млн будут выплачены в этом году. С 2029 по 2036 год Федеральный совет намерен найти "дополнительные источники финансирования" для выплат оставшихся 3,5 млрд франков.

    Всего начиная с 2022 года страна оказала Украине поддержку в общей сложности на сумму 6,08 млрд франков (более $7,7 млрд).

