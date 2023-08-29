Швейцария передаст Украине технику для разминирования

Швейцария передаст в сентябре властям в Киеве дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования, грузовик с прицепом и запчасти на три года. Общая стоимость этих технических средств составляет 1,2 млн франков (более $1,35 млн).

Швейцария передаст в сентябре властям в Киеве дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования, грузовик с прицепом и запчасти на три года. Общая стоимость этих технических средств составляет 1,2 млн франков (более $1,35 млн).

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе правительства Швейцарии.

В сообщении говорится, что военное ведомство передаст украинской службе по чрезвычайным ситуациям дистанционно управляемую машину для разминирования в "зонах, загрязненных с начала конфликта минами, кассетными боеприпасами и остатками военной взрывчатки".

"Помимо гусеничной машины, способной обезвреживать противопехотные мины, в состав передаваемых Киеву технических средств входит грузовик с прицепом и партия запасных частей на три года", -говорится в сообщении.

Машину для разминирования в оборонный департамент 29 августа передал фонд Swiss Digger. В сентябре ассоциация Van For Life доставит эту технику в Украину. В свою очередь фонд Swiss Digger организует обучение украинских специалистов на месте.