О нас

Швейцария передаст Украине технику для разминирования

Швейцария передаст Украине технику для разминирования Швейцария передаст в сентябре властям в Киеве дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования, грузовик с прицепом и запчасти на три года. Общая стоимость этих технических средств составляет 1,2 млн франков (более $1,35 млн).
Другие страны
29 августа 2023 г. 18:30
Швейцария передаст Украине технику для разминирования

Швейцария передаст в сентябре властям в Киеве дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования, грузовик с прицепом и запчасти на три года. Общая стоимость этих технических средств составляет 1,2 млн франков (более $1,35 млн).

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе правительства Швейцарии.

В сообщении говорится, что военное ведомство передаст украинской службе по чрезвычайным ситуациям дистанционно управляемую машину для разминирования в "зонах, загрязненных с начала конфликта минами, кассетными боеприпасами и остатками военной взрывчатки".

"Помимо гусеничной машины, способной обезвреживать противопехотные мины, в состав передаваемых Киеву технических средств входит грузовик с прицепом и партия запасных частей на три года", -говорится в сообщении.

Машину для разминирования в оборонный департамент 29 августа передал фонд Swiss Digger. В сентябре ассоциация Van For Life доставит эту технику в Украину. В свою очередь фонд Swiss Digger организует обучение украинских специалистов на месте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi