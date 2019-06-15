Шведский остров атаковали 100 млн бабочек

Шведский остров Эланд атаковали 100 млн бабочек. Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал SVT.

Нашествие бабочек-репейниц поразило местных жителей, так как никогда ранее в Скандинавии не наблюдалось столько крылатых насекомых.

"Обычно репейниц бывает несколько десятков тысяч, но сейчас их, по меньшей мере, 100 млн или даже в несколько раз больше", - отмечают эксперты.

Отмечается, что шведский климат раньше никогда не привлекал репейниц, однако сейчас они чувствуют себя на острове хорошо. Специалисты отмечают, что это может быть следствием серьезного изменения климата.

Вторжение бабочек особой угрозы для населения и местной природы не представляет, так как в основном гусеницы бабочек питаются чертополохом и крапивой. Однако эксперты отмечают, что в следующий раз вместо бабочек на территории острова могут появиться колорадские жуки или морковные мухи, которые в своей массе смогут уничтожить весь урожай.