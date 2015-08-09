​Шведский гражданин арестован в Израиле за шпионаж

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Израиль арестовал обладателя двойного шведско-ливанского гражданства по подозрению в шпионаже в пользу "Хезболлы".

Как передает Report со ссылкой на ББС, 55-летний Хасан Халиль Хизран был задержан в аэропорту Бен-Гурион 21 июля.

Основанием для задержания стала ориентировка, подготовленная израильскими спецслужбами.

Во время допроса мужчина сознался в том, что приехал в Израиль с целью шпионажа. Кроме того, он рассказал о том, как его завербовала "Хезболла", а также о его сотрудничестве с шиитским движением.

По словам задержанного, в 2009 году он вместе с женой и детьми ездил в Ливан. Там ему предложили встретиться с функционерами "Хезболлы"; Хизран согласился. Ему сообщили, что движение ищет палестинцев, которые живут в Европе и имеют иностранный паспорт, чтобы отправить их в Израиль для сбора секретных данных.

В 2011 и 2013 годах Хизран также посещал Ливан и встречался там с членами "Хезболлы". За встречи с ними Хизран получил более трех тысяч долларов.

В его задачи входила вербовка израильских граждан, в основном, из числа военных и чиновников. Кроме того, ему поручали выяснить сведения о расположении израильских вооруженных сил, вооружения, танков и военных баз. Хизран также должен был разобраться в том, как работает служба безопасности аэропорта Бен-Гурион.