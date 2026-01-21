Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям и покинули Гренландию

Шведские военные завершили рекогносцировку (осмотр) к учениям на территории Гренландии и покидают датский остров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ВС Швеции.

"Шведские вооруженные силы завершают разведывательную операцию в Гренландии. Работа на месте проводилась с целью изучения условий и возможностей для будущих учебных мероприятий в Гренландии и Арктике – регионе, приобретающем все большее стратегическое значение для НАТО", - сказано в сообщении.

Швеция в течение года примет участие в серии датских учений "Арктическая стойкость", цель которых - укрепление безопасности в регионе и отработка обороны северного фланга НАТО.

Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон ранее заявил о том, что шведские офицеры прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.