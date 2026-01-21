Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям и покинули Гренландию

    • 21 января, 2026
    • 17:50
    Шведские военные завершили рекогносцировку (осмотр) к учениям на территории Гренландии и покидают датский остров.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ВС Швеции.

    "Шведские вооруженные силы завершают разведывательную операцию в Гренландии. Работа на месте проводилась с целью изучения условий и возможностей для будущих учебных мероприятий в Гренландии и Арктике – регионе, приобретающем все большее стратегическое значение для НАТО", - сказано в сообщении.

    Швеция в течение года примет участие в серии датских учений "Арктическая стойкость", цель которых - укрепление безопасности в регионе и отработка обороны северного фланга НАТО.

    Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон ранее заявил о том, что шведские офицеры прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.

    İsveç hərbçiləri təlimlərlə bağlı kəşfiyyatı başa çatdırıb və Qrenlandiyanı tərk edib

    Лента новостей