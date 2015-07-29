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    Шведские военные: лежащей на дне подлодке 100 лет

    Cубмарина затонула в 1916 году

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/Шведские военные заявили, что найденная у берегов страны подлодка скорее всего является субмариной времен Первой мировой войны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в прессе обсуждали возможность того, что дайверы, обнаружившие останки корабля, на самом деле нашли современную российскую подлодку, которую в прошлом году безуспешно искали у берегов Швеции.

    Однако эксперты из шведских вооруженных сил, изучившие видеозапись с останками субмарины, сказали, что она затонула в 1916 году.

    О том, что у берегов Швеции найдена погибшая 10 мая 1916 года подлодка "Сом", накануне писали российские блогеры.

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