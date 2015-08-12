​Шведская прокуратура снимает часть обвинений с основателя WikiLeaks

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ С основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося более трех лет в посольстве Эквадора в Лондоне, будут сняты "на следующей неделе три из четырех обвинений" в совершении преступлений сексуального характера в Швеции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это связано с истечением 5-летнего срока давности подобных обвинений, предусмотренного законодательством этой скандинавской страны.

На охрану посольства Эквадора британской полицией, ожидающей случая арестовать Ассанжа по запросу Швеции, уже потрачено более 18 млн. долларов США. По словам госминистра МИД Соединенного Королевства Хьюго Свайра, ситуация вокруг основателя WikiLeaks "глубоко разочаровывает и исключительно затратна".