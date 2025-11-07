Швеция заявила об участии в операции НАТО Eastern Sentry
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 14:12
Швеция примет участие в миссии НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж") и других миссиях на восточном фланге альянса.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон.
"Мы готовы внести свой вклад в безопасность восточных регионов Европы, в том числе посредством участия в миссии НАТО Eastern Sentry, - сказал Кристерссон. - Как новый член НАТО мы искренне стремимся делать все возможное, чтобы помогать друг другу".
Швеция является членом НАТО с 4 марта 2024 года. Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса.
