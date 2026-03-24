Швеция выделяет Украине очередной пакет помощи на $25,8 млн
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 15:59
Правительство Швеции объявило о новом пакете помощи Украине на 2026 год на сумму около 240 млн шведских крон (около $25,8 млн).
Как передает Report, об этом сообщает шведское Министерство иностранных дел.
По информации ведомства, помощь включает в себя 150 млн шведских крон ($16,1 млн) для Украинского Красного Креста на проведение гуманитарных операций.
Особое внимание в пакете помощи уделено нуждам детей: организации школьного питания в прифронтовых районах, поддержке реформ в сфере семейного ухода и программам психологической помощи.
16:23
WEF отложил мероприятие в Саудовской Аравии из-за региональной нестабильностиДругие страны
16:20
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается усиление осадков - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
16:18
СМИ: США считают Галибафа потенциальным лидером ИранаДругие страны
16:15
СМИ: Иран не согласится на условия США в ходе переговоровДругие страны
16:11
Фото
Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиямиНаука и образование
15:59
Швеция выделяет Украине очередной пакет помощи на $25,8 млнДругие страны
15:56
Фото
Омбудсмен посетила место временного содержания и Следственный изолятор СГБВнутренняя политика
15:55
IQAir: Лишь 14% городов мира в 2025г соответствовали требованиям к качеству воздухаЭкология
15:40