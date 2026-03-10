Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

Правительство Швеции выделит более 71 млн шведских крон ($7,8 млн) на программы, направленные на поддержку женщин в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило правительство Швеции.

В сообщении отмечается, что женщины остаются уязвимой группой, но одновременно играют важную роль в обеспечении устойчивости гражданского населения Украины. В этой связи правительство Швеции выделяет более 71 млн шведских крон на меры поддержки женщин и девушек в Украине.

Отмечается, что средства будут распределены между Фонд ООН в области народонаселения и Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) с акцентом на гуманитарную деятельность.

"Благодаря тесному сотрудничеству с Фондом ООН в области народонаселения и организацией ООН-женщины, Швеция содействует укреплению и защите прав женщин и девушек", - говорится в заявлении.