Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 12:31
    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Правительство Швеции выделит более 71 млн шведских крон ($7,8 млн) на программы, направленные на поддержку женщин в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщило правительство Швеции.

    В сообщении отмечается, что женщины остаются уязвимой группой, но одновременно играют важную роль в обеспечении устойчивости гражданского населения Украины. В этой связи правительство Швеции выделяет более 71 млн шведских крон на меры поддержки женщин и девушек в Украине.

    Отмечается, что средства будут распределены между Фонд ООН в области народонаселения и Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) с акцентом на гуманитарную деятельность.

    "Благодаря тесному сотрудничеству с Фондом ООН в области народонаселения и организацией ООН-женщины, Швеция содействует укреплению и защите прав женщин и девушек", - говорится в заявлении.

    Швеция поддержка женщин Фонд ООН в области народонаселения украинские женщины
    İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırır
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяца

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    12:43

    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    12:40

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    12:36

    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

    В регионе
    12:35

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    12:34

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

    Бизнес
    12:31

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    Лента новостей