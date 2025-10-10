Швеция направит $500 млн на борьбу с дронами и комплектующие для Gripen - ОБНОВЛЕНО

Швеция направит более $500 млн на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

"Швеция инвестирует более 5 млрд шведских крон (более чем $520 млн) для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей JAS 39 Gripen", - сказано в документе.

Отмечается, что эти вложения позволят сократить сроки поставок соответствующих вооружений и комплектующих – с 2036 на 2028 год. Из этой суммы 3,5 млрд крон (около $367 млн) будет потрачено на средства борьбы с дронами, а 1,5 млрд крон (около $157 млн) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.

09:39

Швеция инвестирует 3,5 млрд шведских крон ($367,11 млн) в дополнительные системы противодействия дронам.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях министр обороны страны Пол Йонсон.

По его словам, речь идет об оружии для сбивания дронов, ударных БПЛА для авиабаз и датчики для создания помех.

"Это значительно усилит наши оборонные возможности", – добавил он.

Кроме того, Швеция приобретет больше запасных частей и оборудования для боевых самолетов.

"Недавние нарушения и шпионаж дронами напоминают о том, что угрозы с воздуха становятся все более важной частью современной войны. Мы должны защищаться от этого", – подчеркнул Йонсон.