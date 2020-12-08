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Швеция вводит жесткий карантин

Швеция вводит жесткий карантин В Швеции на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят жесткие общенациональные карантинные меры
Другие страны
8 декабря 2020 г. 07:17
Швеция вводит жесткий карантин

В Швеции на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят жесткие общенациональные карантинные меры.

Как передает Report, об этом сообщает WSJ.

Так, в стране теперь запрещено проведение массовых собраний, а вместе могут собираться не более 8 человек. Также в Швеции закрылись кинотеатры и развлекательные учреждения, школы, ограничена продажа алкоголя — его можно купить только до 22:00.

По последним данным, в Швеции жертвами коронавируса стали более 7 тыс. человек, зараженных уже свыше 278 тыс. Напомним, в начале пандемии власти королевства не стали вводить жесткие ограничения из-за COVID-19, как это сделали в соседних странах. В Швеции в том числе не соблюдали масочный режим. Позднее чиновники признали, что такая политика оказалась провальной.

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