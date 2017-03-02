Швеция возобновляет всеобщую воинскую обязанность

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Правительство Швеции примет решение о возобновлении в стране всеобщей воинской повинности, отмененной в 2010 году, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"У нас были сложности с комплектованием военных подразделений на добровольной основе и с этим следует что-то делать. Поэтому необходимо возобновить воинскую повинность", - заявил журналистам глава минобороны Швеции Петер Хультквист.

Согласно решению все юноши и девушки, рожденные в 1999 году и позже, начнут получать повестки после 1 июля 2017 года, само же прохождение службы предусмотрено со следующего года. При этом основной набор в армию будет осуществляться в первую очередь на добровольной основе, недостающее число военнослужащих, которое оценивается приблизительно в четыре тысячи человек ежегодно, будет компенсироваться за счет всеобщего призыва.