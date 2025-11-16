Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 02:14
    Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году

    Швеция намерена к 2030 году увеличить число своих подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море.

    Как передает Report, об этом сообщает финский портал Yle.

    Так, количество шведских подводных лодок в балтийских водах будет доведено с нынешних трех до пяти, приводит портал слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

    Кроме того, отмечает Yle, Швеция находится в процессе приобретения четырех новых боевых кораблей.

    По словам министра, шведские субмарины окажут помощь Финляндии в случае возникновения "кризисной ситуации".

    Прежде всего, сообщает портал, речь идет об Аландских островах, на которых, согласно международным договорам, нет ни военнослужащих, ни военных объектов. Но Йонсон не считает, что Аланды создают "военный вакуум" на архипелаге между Швецией и Финляндией.

    "Я не вижу никакого вакуума, наоборот, мы укрепляем военный потенциал", - приводит Yle слова министра.

    Как ожидается, в Балтийском море новые подлодки появятся к 2030 году.

    Швеция боевые корабли Балтийское море

    Последние новости

    02:30

    Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию

    Футбол
    02:14

    Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году

    Другие страны
    01:56
    Фото

    В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культуры

    Kультурная политика
    01:32

    СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    01:15

    В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 2

    В регионе
    00:43

    МИД Бельгии: Мы глубоко обеспокоены нападением на посольство Азербайджана в Киеве

    Другие страны
    00:20

    Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время

    В регионе
    23:54

    Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    23:38

    Угроза взрыва в здании BFMTV оказалась ложной - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей