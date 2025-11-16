Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году

Швеция намерена к 2030 году увеличить число своих подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море.

Как передает Report, об этом сообщает финский портал Yle.

Так, количество шведских подводных лодок в балтийских водах будет доведено с нынешних трех до пяти, приводит портал слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Кроме того, отмечает Yle, Швеция находится в процессе приобретения четырех новых боевых кораблей.

По словам министра, шведские субмарины окажут помощь Финляндии в случае возникновения "кризисной ситуации".

Прежде всего, сообщает портал, речь идет об Аландских островах, на которых, согласно международным договорам, нет ни военнослужащих, ни военных объектов. Но Йонсон не считает, что Аланды создают "военный вакуум" на архипелаге между Швецией и Финляндией.

"Я не вижу никакого вакуума, наоборот, мы укрепляем военный потенциал", - приводит Yle слова министра.

Как ожидается, в Балтийском море новые подлодки появятся к 2030 году.