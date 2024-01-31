Швеция приостановила финансирование БАПОР

Шведское агентство по международному сотрудничеству и развитию (SIDA) объявило о приостановке выплаты средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с обвинениями его в связях с ХАМАС.

Шведское агентство по международному сотрудничеству и развитию (SIDA) объявило о приостановке выплаты средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с обвинениями его в связях с ХАМАС.

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь SIDA Юхан Черненг в интервью телеканалу SVT.

Отметим, что речь идет о поставленном на паузу переводе 31 млн крон ($3 млн).

"Мы ждем результатов идущего расследования. До получения полной ясности мы не станем выплачивать какие-либо средства", - сказал Черненг.

Между тем, министр внешней торговли и международного сотрудничества Йохан Форсселл назвал это очень хорошим решением.

“Шведская помощь должна предоставляться серьезным акторам и никогда не приближаться к терроризму", - приводит SVT его слова.

Напомним, что ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в причастности некоторых сотрудников этой организации к нападению движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.