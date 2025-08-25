О нас

Швеция предоставит Украине почти $80 млн Правительство Швеции приняло решение о выделении дополнительных 750 млн крон ($79 млн) на покрытие дефицита госбюджета Украины.
25 августа 2025 г. 11:44
Правительство Швеции приняло решение о выделении дополнительных 750 млн крон ($79 млн) на покрытие дефицита госбюджета Украины.

Как передает Report cо ccылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении шведского правительства.

"Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о выделении 750 млн крон на 2025 год в рамках дополнительной бюджетной поддержки Украины через европейский Фонд поддержки Украины. Эта помощь поможет покрыть дефицит в украинском государственном бюджете", - сказано в сообщении.

Общая сумма средств, выделенных Швецией, составляет 95,8 млрд крон (более $10 млрд), большая часть из которых - 83 млрд крон ($8,74 млрд) - была направлена на нужды ВСУ.

Версия на азербайджанском языке İsveç Ukraynaya 80 milyon dollara yaxın vəsait ayıracaq

