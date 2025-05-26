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Швеция предоставит около $264 млн на укрепление обороноспособности Украины

Швеция предоставит около $264 млн на укрепление обороноспособности Украины Швеция выделяет 4,8 миллиарда шведских крон (около $264 млн) на усиление обороноспособности Украины, эта поддержка является частью 19-го пакета помощи, представленного в этом году.
Другие страны
26 мая 2025 г. 19:58
Швеция предоставит около $264 млн на укрепление обороноспособности Украины

Швеция выделяет 4,8 миллиарда шведских крон (около $264 млн) на усиление обороноспособности Украины, эта поддержка является частью 19-го пакета помощи, представленного в этом году.

Как передает Report со ссылкой на New voice, об этом сообщили в Минобороны Швеции.

Отмечается, что 22 мая правительство приняло решение поручить Вооруженным силам Швеции сделать финансовые взносы в многосторонние фонды и инициативы, направленные на усиление обороноспособности Украины. Общая сумма пожертвований составляет около 4,8 млрд шведских крон.

"Эти выплаты сделают Вооруженные силы и оборонную промышленность Украины сильнее в защите от России", - сказал министр обороны Пол Юнсон.

В частности, речь идет о взносах в несколько коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Также Швеция согласовала дальнейший вклад в "датскую модель" закупок оружия. Теперь правительство решило дополнительно выделить более 1 млрд шведских крон. Кроме того, правительство решило выделить 418 млн шведских крон на закупку оборудования для поддержки наращивания наземного боевого потенциала Украины, такого как бронетехника.

В дополнение к национальным закупкам боеприпасов в Швеции для Украины, правительство решило выделить дополнительные 550 млн шведских крон.

Отмечается, что шведский вклад в сфере боеприпасов является важной частью достижения цели ЕС по предоставлению Украине не менее 2 млн артиллерийских снарядов до 2025 года.

Также правительство выделяет более 1 млрд шведских крон на закупку и систем противовоздушной обороны, и дальнобойных беспилотников для борьбы с целями глубоко в поле боя в рамках многостороннего сотрудничества.

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