Швеция предлагает поддержать продление санкций против РФ до конца года

Баку. 7 марта. REPOERT.AZ/ Швеция выступает за продление санкций против России до конца 2015 года и считает, что решение об этом должно быть принято на саммите ЕС 19-20 марта. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава шведского МИД Маргот Вальстрём на встрече глав МИД ЕС в Риге в субботу.

"Я думаю, что решать Евросовету. Нужно единогласие, чтобы принять это решение. Мы выступаем за то, чтобы принять решение раньше, это должно быть на повестке дня Евросовета", - сказала Вальстрём, отвечая на вопрос, должны ли экономические санкции против РФ быть продлены.

По ее словам, это должно произойти на саммите ЕС в марте. "Мы предпочитаем, чтобы решение было принято в этот момент. Лучше раньше, чем позже. И подготовиться к ответу на любую ситуацию, которая будет развиваться", - заявила министр.

"Это то, что мы считаем, должно быть позицией Европейского Совета. Им решать, конечно. Самое важное - оставаться едиными", - сказала Вальстрём в ответ на вопрос, поддерживает ли Швеция продление экономических санкций против РФ до конца года.





