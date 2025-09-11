Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

Правительство Швеции представило новый, уже 20-й по счету пакет военной поддержки Украины общей стоимостью около 9,2 млрд шведских крон (около 820 млн евро).

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что помощь направлена на усиление позиций украинских военных на поле боя:

"Швеция наращивает военную поддержку Украины, чтобы усилить давление на Россию. Большее количество установок Archer, беспилотников и боеприпасов будет иметь решающее значение. Европа имеет право на мир и свободу, и оно должно быть защищено", - сообщил он.

Новый пакет включает: артиллерия и дальнобойные средства – 18 артиллерийских установок Archer, боеприпасы и беспилотники большой дальности. Общая стоимость оценивается примерно в 3,6 млрд крон.

Морская технику – береговые радиолокационные системы наблюдения, катера с гранатомётами, водолазное оборудование и автокраны. Стоимость – около 2,1 млрд крон.

Средства противовоздушной обороны и космоса – боеприпасы и системы управления для ранее переданной системы Tridon, оборудование для авиабаз, а также датчики для отслеживания беспилотников и роботизированных систем. Общая сумма – около 3,5 млрд крон.

Прочие направления – гражданская оборона, научные исследования и поддержка через профильные институты.

Минобороны отмечает, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено выделение дополнительных 31,5 млрд крон ($2,84 млрд) и продление программы помощи до 2027 года. Таким образом, в 2026–2027 годах ежегодная военная поддержка Украины составит 40 млрд крон ($3,63 млрд).