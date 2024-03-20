Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или базы НАТО в мирное время

Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или постоянные базы НАТО на своей территории в мирное время.

Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или постоянные базы НАТО на своей территории в мирное время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта позиция изложена во внешнеполитической декларации, представленной в парламенте главой МИД Тобиасом Билльстрёмом в связи с вступлением королевства в Североатлантический альянс.

"Швеция подала заявку на членство в НАТО, получив широкую поддержку в парламенте. Эта позиция тверда, но, как и в других странах Северной Европы, нет никаких причин иметь ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время", - говорится в документе.