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Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или базы НАТО в мирное время

Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или базы НАТО в мирное время Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или постоянные базы НАТО на своей территории в мирное время.
Другие страны
20 марта 2024 г. 16:10
Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или базы НАТО в мирное время

Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или постоянные базы НАТО на своей территории в мирное время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта позиция изложена во внешнеполитической декларации, представленной в парламенте главой МИД Тобиасом Билльстрёмом в связи с вступлением королевства в Североатлантический альянс.

"Швеция подала заявку на членство в НАТО, получив широкую поддержку в парламенте. Эта позиция тверда, но, как и в других странах Северной Европы, нет никаких причин иметь ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время", - говорится в документе.

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Версия на английском языке Sweden says no reason to have nuclear weapons or permanent bases on its territory in peacetime
Версия на азербайджанском языке İsveç sülh dövründə nüvə silahı və ya NATO bazalarının yerləşdirilməsi üçün heç bir səbəb görmür

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