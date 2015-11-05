​Швеция не способна больше принимать мигрантов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Швеция будет просить другие страны-члены ЕС принимать часть мигрантов, которые приезжают на ее территорию.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

По его словам, Швеция принимает много беженцев уже на протяжении длительного времени, а поскольку ситуация в стране стала очень напряженной, пора другим взять на себя эту ответственность.

Ожидается, что в этом году в Швецию прибудет в целом 190 000 искателей убежища. В расчете на население страны сюда прибывает больше мигрантов, чем в Германию. Впрочем, шведское правительство пока не уточнило, сколько беженцев из этого числа хочет отправлять в другие страны.

Премьер-министр Стефан Лёвен был горячим сторонником открытия границ ЕС для беженцев из Африки и Азии. Однако теперь он заявляет, что способность Стокгольма предоставлять убежище мигрантам уже исчерпывается.