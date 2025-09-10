Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО

Швеция направит в срочном порядке в Польшу самолеты и средства ПВО в связи с нарушением польского воздушного пространства некими беспилотниками.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

"Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов", - заявил польский министр. Косиняк-Камыш не привел деталей, какие именно самолеты и средства ПВО будут отправлены в Польшу.