Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 22:50
Швеция направит в срочном порядке в Польшу самолеты и средства ПВО в связи с нарушением польского воздушного пространства некими беспилотниками.
Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.
"Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов", - заявил польский министр. Косиняк-Камыш не привел деталей, какие именно самолеты и средства ПВО будут отправлены в Польшу.
