    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 13:49
    Швеция направит в Данию средства борьбы с дронами для обеспечения безопасности саммита ЕС

    Швеция направила в Данию средства борьбы с дронами и радары для обеспечения безопасности на предстоящем саммите в Копенгагене.

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х.

    Речь идет о подразделении, оснащенном системами противодействия беспилотным летательным аппаратам (Counter-UAS, C-UAS).

    "Подразделением будут руководить Вооруженные силы Дании, и оно будет содействовать их поддержке операции датской полиции в связи с саммитом на этой неделе", -написал премьер.

    Системы C-UAS широко применяются шведскими военными в боевых операциях и позволяют обнаруживать и нейтрализовать дроны различными способами.

    Кроме того, Швеция предоставит Дании несколько современных радиолокационных комплексов собственной разработки, которые считаются одними из лучших в мире.

    Отметим, 1 октября в Копенгагене состоится неформальный саммит лидеров ЕС, на котором главы государств обсудят ключевые инициативы в сфере безопасности. Одним из центральных пунктов повестки станет проект "стены дронов" - совместная оборонная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии.

    Лента новостей