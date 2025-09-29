Швеция направит в Данию средства борьбы с дронами для обеспечения безопасности саммита ЕС

Швеция направила в Данию средства борьбы с дронами и радары для обеспечения безопасности на предстоящем саммите в Копенгагене.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х.

Речь идет о подразделении, оснащенном системами противодействия беспилотным летательным аппаратам (Counter-UAS, C-UAS).

"Подразделением будут руководить Вооруженные силы Дании, и оно будет содействовать их поддержке операции датской полиции в связи с саммитом на этой неделе", -написал премьер.

Системы C-UAS широко применяются шведскими военными в боевых операциях и позволяют обнаруживать и нейтрализовать дроны различными способами.

Кроме того, Швеция предоставит Дании несколько современных радиолокационных комплексов собственной разработки, которые считаются одними из лучших в мире.

Отметим, 1 октября в Копенгагене состоится неформальный саммит лидеров ЕС, на котором главы государств обсудят ключевые инициативы в сфере безопасности. Одним из центральных пунктов повестки станет проект "стены дронов" - совместная оборонная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии.