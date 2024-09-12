Швеция намерена в 35 раз увеличить финподдержку для возвращения мигрантов на родину

Правительство Швеции намерено в 35 раз увеличить финансовую поддержку для стимулирования мигрантов к переезду на родину.

Правительство Швеции намерено в 35 раз увеличить финансовую поддержку для стимулирования мигрантов к переезду на родину.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Согласно информации, в проекте бюджета правительство выделяет на миграционную политику в 2025 году 513 млн крон (49,63 млн долларов), в 2026 году - 2 559 млн крон (247,55 млн долларов), а в 2027 году - 1 357 млн крон (131,27 млн долларов).

Отмечается, что кабинет предлагает сделать более эффективным прием беженцев и их возвращение, борьбу с нелегальной миграцией. Деньги также пойдут на борьбу с мошенничеством, злоупотреблениями, "теневым обществом", на расширение внутреннего контроля над иностранцами и на увеличение бюджетов миграционных судов, говорится в сообщении.

Финансовая поддержка желающих вернуться в свои родные страны существует в Швеции с 1984 года. В настоящее время она составляет 10 тыс. крон (935 долларов) на человека и максимально 40 тыс. крон (3,7 тыс. долларов) на семью. По данным властей, к 2026 году ее предлагается увеличить до 350 тыс. крон (почти 34 тыс. долларов) на человека.