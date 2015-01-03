Швеция намерена разработать национальную стратегию против исламофобии

Баку. 03 января. REPORT.AZ/ Правительство Швеции намерено разработать с участием мусульманских культурных организаций и общин национальную стратегию по борьбе с исламофобией, сообщила в пятницу шведский министр культуры Алис Ба Кунке на манифестации в поддержку мусульманских общин и мечетей в Стокгольме."Я вместе с представителями мусульманского гражданского общества намерена разработать национальную стратегию против исламофобии", — сказала Ба Кунке, слова которой цитируются на сайте Радио Швеции.

Как отметила министр, она намерена встретиться с представителями мусульманских общин в начале февраля. По ее словам, в стратегии необходимо уделить большое внимание разъяснению того, что такое ислам и кто такие мусульмане.

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что манифестации в поддержку шведских мечетей прошли в пятницу в Стокгольме, Упсале, Гетеборге и Мальме. По данным шведских СМИ, их организаторами являются около 50 различных культурных объединений. В центральном Стокгольме акция собрала несколько сотен участников.