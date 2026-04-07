Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

Правительство Швеции намерено отменить возможность получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища, а вместо этого выдавать временное разрешение.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии правительства Швеции.

Ожидается, что закон вступит в силу 12 июля этого года.

Отмечается, что цель новшества - сокращение иммиграции, связанной с предоставлением убежища, до устойчивого уровня.

Сейчас в стране действует правило, согласно которому временный вид на жительство предоставляется только тем, кто нуждается в защите. Однако по истечении определенного периода времени постоянный вид на жительство все еще может быть выдан некоторым категориям мигрантов.