Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 11:36
Правительство Швеции намерено отменить возможность получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища, а вместо этого выдавать временное разрешение.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии правительства Швеции.
Ожидается, что закон вступит в силу 12 июля этого года.
Отмечается, что цель новшества - сокращение иммиграции, связанной с предоставлением убежища, до устойчивого уровня.
Сейчас в стране действует правило, согласно которому временный вид на жительство предоставляется только тем, кто нуждается в защите. Однако по истечении определенного периода времени постоянный вид на жительство все еще может быть выдан некоторым категориям мигрантов.
