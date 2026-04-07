    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    • 07 апреля, 2026
    • 11:36
    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Правительство Швеции намерено отменить возможность получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища, а вместо этого выдавать временное разрешение.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии правительства Швеции.

    Ожидается, что закон вступит в силу 12 июля этого года.

    Отмечается, что цель новшества - сокращение иммиграции, связанной с предоставлением убежища, до устойчивого уровня.

    Сейчас в стране действует правило, согласно которому временный вид на жительство предоставляется только тем, кто нуждается в защите. Однако по истечении определенного периода времени постоянный вид на жительство все еще может быть выдан некоторым категориям мигрантов.

