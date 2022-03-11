Швеция может поставить Украине дополнительное военное снаряжение

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не исключает дополнительных поставок военного снаряжения на Украину.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не исключает дополнительных поставок военного снаряжения на Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила перед началом неформального саммита глав государств и правительств ЕС в юго-западном предместье столицы Франции.

"Мы продолжим всячески поддерживать Украину, и я не исключаю, что это может включать дополнительные военные материалы", - сказала она. Премьер не стала раскрывать подробности.

Правительство Швеции ранее направило Украине 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов. Все это уже доставлено.