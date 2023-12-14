Швеция изучит вопрос аренды тюрем в других странах

Правительство Швеции намерено арендовать места для приговоренных к лишению свободы в тюрьмах других стран. Специальная комиссия должна представить в следующем году предложения, какие страны могут быть актуальны в качестве "принимающей стороны" и какие кат

Правительство Швеции намерено арендовать места для приговоренных к лишению свободы в тюрьмах других стран. Специальная комиссия должна представить в следующем году предложения, какие страны могут быть актуальны в качестве "принимающей стороны" и какие категории заключенных могут быть охвачены этим нововведением.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер.

Он объяснил, что аренда тюремных мест за рубежом поможет решить проблему их дефицита в Швеции. "Целью является разгрузка домашней системы исполнения наказаний", - сказал он.

Специальная комиссия должна будет также выяснить, потребуются ли для практической реализации этой инициативы какие-либо изменения в законодательстве.