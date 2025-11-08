Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Швеция, Германия и НАТО начали учения по борьбе с подлодками

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 13:34
    Швеция, Германия и НАТО начали учения по борьбе с подлодками

    В Балтийском море начались совместные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ВС Швеции.

    В маневрах, проходящих в территориальных водах Швеции, принимают участие корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, а также ВМС Швеции и Германии.

    Ранее вооруженные силы Швеции заявляли, что учения будут проходить с 10 по 14 ноября. Причина раннего проведения учений не сообщается.

    Швеция Германия НАТО военные учения Балтийское море

