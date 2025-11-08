Швеция, Германия и НАТО начали учения по борьбе с подлодками

В Балтийском море начались совместные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ВС Швеции.

В маневрах, проходящих в территориальных водах Швеции, принимают участие корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, а также ВМС Швеции и Германии.

Ранее вооруженные силы Швеции заявляли, что учения будут проходить с 10 по 14 ноября. Причина раннего проведения учений не сообщается.