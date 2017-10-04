Швеция дала убежище 106-летней гражданке Афганистана сроком на 13 месяцев

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Шведский административный суд принял решение о предоставлении временного убежища в Швеции 106-летней гражданке Афганистана Бибихале Узбеки, которая прибыла в страну с сыном и внуком, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Суд постановил выдать ей "ограниченный по времени вид на жительство сроком на 13 месяцев".

Ранее Шведское агентство по миграции решило депортировать Б.Узбеки, но суд отменил это решение из-за возраста женщины и ее состояния здоровья.

По данным СМИ, семья Узбеки приехала в Швецию в 2015 году. До того она на протяжении восьми лет незаконно проживала в Иране.

Добраться до Швеции 106-летней женщине, которая с трудом может передвигаться и говорить, помогли ее сын и внук.