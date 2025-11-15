Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Шторм "Клаудия" привел к гибели троих в Португалии и наводнению в Британии

    Из-за непогоды, вызванной штормом "Клаудия", в Португалии погибли три человека, десятки пострадали. Также природное явление привело к наводнениям в Уэльсе и Англии (Великобритания).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "В Португалии и некоторых районах соседней Испании уже несколько дней наблюдаются экстремальные условия, вызванные штормом "Клаудия", который в субботу достиг некоторых районов Великобритании и Ирландии", - говорится в статье.

    Отмечается, что в четверг спасатели нашли тела пожилой пары в их затопленном доме в районе Фернан-Ферру на берегу реки Тежу недалеко от Лиссабона. В субботу торнадо накрыл город Албуфейра на юге Португалии, в результате чего погибла 85-летняя женщина. В отеле поблизости были ранены 28 человек, двое из которых находятся в больнице в критическом состоянии.

    В Великобритании из-за природного явления была объявлена чрезвычайная ситуация. Шторм вызвал наводнение в городе Монмут и прилегающих районах в юго-восточном Уэльсе, повредившее дома, предприятия, транспортную и энергетическую инфраструктуру. Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса сообщила, что проводит эвакуацию населения.

