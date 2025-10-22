Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер перенесет плановую операцию в связи с болями в области спины.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал OE24.

Отмечается, что операцию проведут во время осенних каникул 27-31 октября, приуроченных национальному празднику - Дню нейтралитета.

После выписки из стационара канцлер некоторое время будет работать из дома. Его публичные обязанности при необходимости будут исполнять вице-канцлер Андреас Баблер или статс-секретарь Ведомства федерального канцлера Александер Прёлль.