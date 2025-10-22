Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 13:43
    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер перенесет плановую операцию в связи с болями в области спины.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал OE24.

    Отмечается, что операцию проведут во время осенних каникул 27-31 октября, приуроченных национальному празднику - Дню нейтралитета.

    После выписки из стационара канцлер некоторое время будет работать из дома. Его публичные обязанности при необходимости будут исполнять вице-канцлер Андреас Баблер или статс-секретарь Ведомства федерального канцлера Александер Прёлль.

    Кристиан Штокер Австрия плановая операция

    Последние новости

    14:13

    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    14:12

    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    14:06

    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Туризм
    14:04

    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    14:01

    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    13:52

    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Другие страны
    13:43

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    13:42

    Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

    Финансы
    13:42

    На восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в 2025 году потрачено около 3 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей