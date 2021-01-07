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Штат Пенсильвания выдвинул в конгресс возражения по голосам выборщиков

Штат Пенсильвания выдвинул в конгресс возражения по голосам выборщиков Еще два часа обсуждения выборов предстоят конгрессу после возражений по Пенсильвании
Другие страны
7 января 2021 г. 09:44
Штат Пенсильвания выдвинул в конгресс возражения по голосам выборщиков
Еще два часа обсуждения выборов предстоят конгрессу после возражений по Пенсильвании. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил вице-президент США Майкл Пенс.
Сенат и палата представителей разойдутся на двухчасовое обсуждение после того, как в обеих палатах нашлись возражения против того, чтобы утвердить 20 голосов выборщиков от Пенсильвании за Джо Байдена.
Как ожидается, возражения будут преодолены голосованием в обеих палатах.
Ранее заседание Палаты представителей США было сорвано, поскольку сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В результате беспорядков погибли 4 человека.
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