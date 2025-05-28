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Штайнмайер в Берлине проводит встречу с Зеленским

Штайнмайер в Берлине проводит встречу с Зеленским Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине.
Другие страны
28 мая 2025 г. 20:00
Штайнмайер в Берлине проводит встречу с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь бундеспрезидента в соцсети Х.

"Германия твердо стоит на стороне Украины! Несправедливость не должна победить. Мир и свобода в Европе требуют, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Президенты обменялись мнениями относительно военной ситуации и текущих усилий по достижению прекращения огня. Федеральный президент подтверждает, что Германия поддерживает вступление Украины в ЕС", - написала она.

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