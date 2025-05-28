Штайнмайер в Берлине проводит встречу с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь бундеспрезидента в соцсети Х.

"Германия твердо стоит на стороне Украины! Несправедливость не должна победить. Мир и свобода в Европе требуют, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Президенты обменялись мнениями относительно военной ситуации и текущих усилий по достижению прекращения огня. Федеральный президент подтверждает, что Германия поддерживает вступление Украины в ЕС", - написала она.