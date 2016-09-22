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    Штайнмайер предложил ввести бесполетную зону в Сирии на три дня

    Глава МИД Германии: Текущая ситуация в Сирии находится на острие ножа

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер предложил ввести временную бесполетную зону в Сирии сроком от трех до семи дней после нападения на гуманитарный конвой под Алеппо, передает Report со ссылкой на Reuters.

    По его словам, текущая ситуация в Сирии "находится на острие ножа".

    Ранее госсекретарь США Джон Керри потребовал от России и властей Сирии немедленно прекратить вылеты над территориями, где идут военные действия.

    19 сентября у армии Сирии истек семидневный срок режима прекращения огня, после чего они отказались его продлевать.

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