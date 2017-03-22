Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу как новый президент Германии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Церемония проходит в Берлине в ходе совместного заседания Бундестага (парламента) и Бундесрата (палата представителей федеральных земель).

Штайнмайер сменил на посту главы германского государства Йоахима Гаука. 12 февраля кандидатуру экс-министра поддержало абсолютное большинство делегатов Федерального собрания - специального органа ФРГ, который собирается с целью избрать президента. Штайнмайер получил 931 голос из 1260.