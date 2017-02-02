Штайнмайер является главным кандидатом на пост президента Германии

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Экс-главу МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера почти наверняка выберут президентом Германии в первом туре - правящая коалиция, которая выдвигает кандидатуру бывшего министра, располагает в Федеральном собрании большинством голосов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В июне нынешний президент страны Йоахим Гаук заявил, что не хочет выдвигать свою кандидатуру на следующий президентский срок, объяснив решение возрастом. Гаук родился в 1940 году, с большой степенью вероятности его переизбрали бы на этой должности. Президентом политик останется до 17 марта.

Теперь Штайнмайер считается главным кандидатом на пост президента. Федеральное собрание, которое пройдет 12 февраля, состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны - всего 1,26 тысячи человек. Для избрания необходим минимум 631 голос.

В настоящий момент, согласно статистике бундестага, партийный союз канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС будет насчитывать в Федеральном собрании 539 человек, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 384. Таким образом, "христианские демократы" и социал-демократы, которые совместно выдвигают Штайнмайера, будут иметь большинство.