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    Штаб Трампа хочет провести еще одни дебаты с Клинтон

    Менеджер избирательной кампании Трампа: Думаю, стране полезны такого типа дискуссии

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа выразил желание провести четвертые дебаты кандидата с соперником от Демократической партии Хиллари Клинтон.

    Как сообщает Report, об этом заявила менеджер избирательной кампании Трампа Келлиан Конуэй в интервью WNYM.

    "Откровенно говоря, мне бы хотелось видеть больше дебатов. Думаю, стране полезны такого типа дискуссии. Мы хотим устроить еще одни дебаты, если им удастся каким-то образом найти время для них", - заявила Келлиан Конуэй.

    Финальный, третий раунд дебатов состоялся 19 октября. Выборы президента США пройдут 8 ноября.

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