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Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии у границы с Россией

Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии у границы с Россией Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы будет размещен в городе Миккели, примерно в 140 км от границы с Россией.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 13:25
Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии у границы с Россией

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы будет размещен в городе Миккели, примерно в 140 км от границы с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск [НАТО] в Миккели", - сказал он.

В Миккели уже располагается штаб Сухопутных войск Финляндии. Ранее сообщалось, что в мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.

Ранее МВД Финляндии попросил ЕС выделить 50 млн евро для усиления контроля на границе с РФ.

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