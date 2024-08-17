Штаб Харрис потратит $370 млн на предвыборную рекламу в колеблющихся штатах

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, планирует потратить осенью накануне выборов 370 млн долларов на рекламу в колеблющихся штатах.

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, планирует потратить осенью накануне выборов 370 млн долларов на рекламу в колеблющихся штатах.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

"На телевизионную рекламу штаб Харрис намерен направить 170 млн долларов, остальные 200 млн долларов пойдут на цифровые инструменты раскрутки. У нас в 2024 году современная кампания, мы не застряли в прошлом, когда 80% бюджета шли на ТВ", - сказал изданию замглавы предвыборной кампании Харрис Квентин Фулкс.

Он добавил, что, хотя главный акцент было решено сделать на рассылки для пользователей смартфонов, компьютеров и других электронных устройств, штаб Харрис все равно потратит на телевизионные ролики в колеблющихся штатах больше, чем Джо Байден четыре года назад.

"В Пенсильвании и Висконсине их расходы будут в два раза выше, в Джорджии - в четыре раза, а в Неваде - в шесть раз", - уточнил он.