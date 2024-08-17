О нас

Штаб Харрис потратит $370 млн на предвыборную рекламу в колеблющихся штатах

Штаб Харрис потратит $370 млн на предвыборную рекламу в колеблющихся штатах Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, планирует потратить осенью накануне выборов 370 млн долларов на рекламу в колеблющихся штатах.
Другие страны
17 августа 2024 г. 23:34
Штаб Харрис потратит $370 млн на предвыборную рекламу в колеблющихся штатах

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, планирует потратить осенью накануне выборов 370 млн долларов на рекламу в колеблющихся штатах.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

"На телевизионную рекламу штаб Харрис намерен направить 170 млн долларов, остальные 200 млн долларов пойдут на цифровые инструменты раскрутки. У нас в 2024 году современная кампания, мы не застряли в прошлом, когда 80% бюджета шли на ТВ", - сказал изданию замглавы предвыборной кампании Харрис Квентин Фулкс.

Он добавил, что, хотя главный акцент было решено сделать на рассылки для пользователей смартфонов, компьютеров и других электронных устройств, штаб Харрис все равно потратит на телевизионные ролики в колеблющихся штатах больше, чем Джо Байден четыре года назад.

"В Пенсильвании и Висконсине их расходы будут в два раза выше, в Джорджии - в четыре раза, а в Неваде - в шесть раз", - уточнил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi