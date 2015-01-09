Шри-Ланка выбрала нового президента

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Действующий глава государства Шри-Ланки Махинда Раджапаксе признал свое поражение на президентских выборах и покинул свою официальную резиденцию. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, победил на выборах кандидат от оппозиции Маитрипала Сиризена.

Раджапаксе пытался переизбраться на свой третий срок, но после подсчета около половины бюллетеней он получил меньше 50% голосов.

Сиризена, который до ноября прошлого года работал в действующем правительстве, пообещал в случае своего избрания начать антикоррупционную кампанию и провести конституционные реформы.

Во время голосования избирательные участки охранялись усиленными нарядами полиции из-за угрозы терактов.