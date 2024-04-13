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Шольц заявил, что проведет переговоры с Путиным "когда придет время"

Шольц заявил, что проведет переговоры с Путиным "когда придет время" Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил вероятности прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "когда придет время".
Другие страны
13 апреля 2024 г. 16:25
Шольц заявил, что проведет переговоры с Путиным когда придет время

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил вероятности прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, "когда придет время".

Как передает Report, об этом Шольц заявил в интервью Tageszeitung.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности переговоров с Путиным, Шольц отметил: "Это случится, когда придет время".

По его словам, для этого должны быть выполнены определенные условия со стороны России.

"В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска", - сказал он.

Канцлер напомнил, что провел телефонные переговоры с Путиным в декабре 2022 года: "Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что вы можете изменить ситуацию. Сейчас война говорит об обратном. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критично. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Olaf Şolts: Putinlə zamanı gələndə danışıqlar aparacağam

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