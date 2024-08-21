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Шольц заявил, что поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС

Шольц заявил, что поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС Германия играет ключевую роль в поддержке проевропейского курса Молдовы.
Другие страны
21 августа 2024 г. 22:33
Шольц заявил, что поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил власти Молдовы в поддержке со стороны ФРГ на пути присоединения республики к Европейскому союзу (ЕС).

Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

"Мы поддерживаем Республику Молдова на пути в Европейский союз. Для нас очень важно, что это решение было принято, и мы много работали, чтобы оно стало возможным. Мы позитивно относимся к расширению Европейского союза. Мы считаем, что сейчас необходимо, наконец, завершить процессы вступления, которые уже давно начались для некоторых стран", - констатировал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия является одним из тех, кто активно поддерживает Молдову в решении "всех этих задач и в ускоренном темпе продвигает процесс присоединения".

В свою очередь Санду отметила, что Молдова слишком долго откладывала свое присоединение к европейской семье, но теперь предпринимаются решительные шаги в этом процессе при поддержке партнеров в ЕС.

"Германия играет ключевую роль в поддержке Молдовы на этом пути и мы это высоко ценим", - заявила она.

Визит Шольца в Кишинев проходит на фоне стартовавшей кампании президентских выборов. Санду еще в конце 2023 года заявила о намерении баллотироваться на второй срок и предложила организовать в день выборов референдум о вступлении в ЕС, результаты которого внесут в конституцию.

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