Шольц снова отказался от поставок ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался снабжать Украину дальнобойными ракетами Taurus, о которых просят киевские власти.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался снабжать Украину дальнобойными ракетами Taurus, о которых просят киевские власти.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать или нет. Это решение не изменится", - приводит издание слова канцлера после брифинга по конфликту в Украине.

Официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт отметил, что дискуссии о возможности наносить удары вглубь России западным оружием не касаются немецких ракет, переданных Украине, поскольку ФРГ не поставляла таких дальнобойных систем, как США и Великобритания.

По его словам, Шольц не изменил своей позиции по этому вопросу.