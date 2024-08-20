Шольц заявил, что Харрис была бы очень хорошим президентом США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис была бы очень хорошим президентом США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис была бы очень хорошим президентом США.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Sat.1, цитаты из которого публикует агентство DPA.

"Я ее хорошо знаю. Она, безусловно, была бы очень хорошим президентом. Камала Харрис - очень хороший политик, который будет придерживаться того, что важно для нас, при хорошем сотрудничестве через Атлантику, между США и Европой, между США и Германией", - сказал политик.

Однако канцлер не ответил на вопрос, была бы Харрис более хорошим вариантом для ФРГ, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.